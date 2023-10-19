Приложение Тинькофф на время появилось в App Store

В Тинькофф-банке рассказали о временном возращении своего приложения в App Store — магазин приложений для устройств Apple. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.

В Тинькофф-банке посоветовали пользователям успеть скачать приложение сегодня, 19 октября.

«С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться Тинькофф на Айфоне или другом iOS-устройстве», — отметили в банке.

Банк оставил ссылку на App Store — по ней открывается приложение под названием DocStorage, в описании указано, что это приложение для хранения документов и квитанций. Однако после скачивания приложения пользователям предлагают ввести номер телефона для входа в Тинькофф-банк.