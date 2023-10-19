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Android-смартфоны стали ещё защищённее от вирусов

Google представила новые функции для Google Play Protect, работающие в реальном времени.

Android-смартфоны стали еще защищеннее от вирусов
© Ferra.ru

Благодаря им Android-вирусам, использующих полиморфизм, будет ещё сложнее уклоняться от обнаружения.

Этот шаг направлен на улучшение безопасности для всех пользователей мобильной ОС от Google и на снижение количества заражений вредоносным софтом на платформе.

Google Play Protect — это встроенная система защиты Android, которая выполняет сканирование устройства на наличие нежелательного ПО и вредоносных программ.

Bleeping Computer

Авторы вредоносных приложений, распространяемых вне Google Play, начали использовать ИИ и полиморфные вредоносы, чтобы обходить автоматику на платформе безопасности.

Теперь же Google усилила Play Protect, добавив возможность сканирования в реальном времени на уровне кода.

Этот улучшенный сканер будет использовать статический анализ, эвристику и машинное обучение для определения шаблонов, указывающих на вредоносную активность.

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