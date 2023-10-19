Для Galaxy S10 вышло неожиданное обновление

Galaxy S10, первый 5G-смартфон Samsung 2019 года, успешно поддерживался компанией в течение четырёх лет, прежде чем производитель прекратил выпуск программных апдейтов для него в июне 2023 года.

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Однако сейчас девайс получил неожиданное обновление. Помимо Galaxy S10, обновление также получили Galaxy S10e и Galaxy S10+.

По данным Sammobile, апдейт начал распространяться в сети Telcel в Мексике. Он включает в себя последний патч безопасности за сентябрь 2023 года.

Пока неясно, будет ли это обновление доступно в других регионах. Вероятность того, что это всё же случится, невелика, т.к. Samsung уже прекратила поддержку Galaxy S10.