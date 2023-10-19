В Android появится секретный «ремонтный режим»
Google активно работает над добавлением «ремонтного режима» в стандартную версию Android.
В этом режиме личные данные пользователя становятся недоступными, однако основная функциональность телефона остаётся доступной для техников по ремонту. Для входа и выхода из нового режима потребуются учётные данные экрана блокировки.
Отметим, что за последние годы смартфоны стали невероятно прочными, но это всё ещё хрупкая электроника, которая может ломаться и требовать ремонта.
В то же время данный тип девайсов также является основным хранилищем многих наших личных данных и секретов, что делает процесс ремонта довольно стрессовым. Google стремится сделать этот процесс менее напряжённым для пользователей.
Ремонтный режим позволит отправлять устройство на ремонт без необходимости стирания данных. В режиме ремонта техники не смогут получить доступ к вашим личным приложениям и информации, но смогут проверять системную функциональность вашего аппарата для диагностики.