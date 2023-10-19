Смартфоны Samsung смогут обновиться до Android 14 уже со дня на день

Смартфоны Google Pixel получили Android 14 ещё 4 октября. Официальный же релиз от других брендов долгое время оставался в тени.

© Ferra.ru

Тем не менее, Samsung активно работал над свежей версий Android в бета-версии в течение нескольких месяцев и смог стать одним из первых, кто предложит пользователям обновиться до последней вариации «зелёного робота».

Отметим, что ещё несколько лет назад корейской IT-гигант был одним из «самых медленных брендов Android» в вопросе адаптации новых версий ОС.

Однако в последние годы ситуация кардинально изменилась, и теперь Samsung обычно отстаёт всего на пару месяцев от Google.