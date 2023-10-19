В YouTube можно будет искать песни по насвистыванию

Разработчики YouTube в течение нескольких недель добавят в сервис ряд новых функций. В их числе – поиск музыки по напеванию или насвистыванию.

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Многие меломаны пользуются различными софтами для поиска треков с помощью напевания мелодии. Теперь такая возможность появится в видеосервисе YouTube. Как заверяют создатели, песню можно будет найти, напев или насвистав мелодию.

Еще одна полезная функция – стабильная громкость, благодаря которой в музыкальных клипах будет автоматически меняться громкость, уменьшая резкие перепады.

Также будет улучшена опция предпросмотра, а случайную перемотку можно будет быстро отменить.