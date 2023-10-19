В YouTube можно будет искать песни по насвистыванию
Разработчики YouTube в течение нескольких недель добавят в сервис ряд новых функций. В их числе – поиск музыки по напеванию или насвистыванию.
Многие меломаны пользуются различными софтами для поиска треков с помощью напевания мелодии. Теперь такая возможность появится в видеосервисе YouTube. Как заверяют создатели, песню можно будет найти, напев или насвистав мелодию.
Еще одна полезная функция – стабильная громкость, благодаря которой в музыкальных клипах будет автоматически меняться громкость, уменьшая резкие перепады.
Также будет улучшена опция предпросмотра, а случайную перемотку можно будет быстро отменить.
Помимо этого, ожидается еще около трех десятков нововведений. В их числе – дизайн. Однако пока неизвестно, что именно изменят разработчики.