Новый остров открыли возле архипелага Новая Земля

Участники арктической экспедиции Северного флота объявили об открытии нового острова. Он расположен в районе бухты Заячьей у ледника Рыкачева на архипелаге Новая Земля.

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Также экспедиция провела гидрографические исследования в бухте у ледника Вера. Этот участок был картографирован в 1950-х годах, и с тех пор ледник ушел вглубь суши более чем на девять километров.

Кроме того, удалось установить, что полуостров Адмиралтейства летом временно превращается в остров. Узкое русло, которое проходит через него, во время таяния заполняется водой, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу СФ.

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества (РГО) «Помни войну» отыскала два судна, погибших во время Великой Отечественной войны: спасательное судно «Шквал» и транспортное судно «Диксон». При этом несколько судов не удалось найти по официальным координатам: это тральщик «Т-120», транспорт «Куйбышев» и буксир «Медвежонок», баржа «П-4».