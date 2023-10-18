Ученые показали процесс изменения ледников в Альпах за 120 тысяч лет

Ученые из университетов Лозанны, Берна и Цюриха разработали компьютерную модель, которая показывает эволюцию ледников в Альпах за последние 120 тысяч лет. Исследование опубликовано в журнале Journal of Glaciology.

Для создания модели ученые использовали результаты комплексного моделирования климата, учитывая накопление, динамику и таяние льда. На это у них ушло шесть лет. Полученная симуляция показала, как во время циклов похолодания и таяния ледники формировали уникальный рельеф, испещренный долинами.

Точность своих результатов ученые проверили с помощью морены и беспорядочных валунов, оставленных при отступлении ледников. При этом больше чем на 24 тысячи лет назад невозможно проследить эти данные, поскольку последний ледниковый период уничтожил все предыдущие свидетельства. Несмотря на это модель ученых и имеющиеся данные совпали.