19 октября компания Honor представила бюджетный игровой смартфон Play 8T. Цены на устройство начинаются от $ 150 (~ 14,5 тыс. рублей). Гаджет доступен для покупки в трёх цветовых вариациях: чёрной, зелёной и серебристой.

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Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6080. Также он оснащён экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Ко всему прочему, Honor Play 8T поддерживает быструю зарядку на 35 Вт.

Характеристики

Диагональ дисплея: 6,8 дюйма

Ёмкость аккумулятора: 6000 мА/ч

Разрешение основной камеры: 50 Мп

Оперативная память: 8/12 ГБ

Максимальная яркость дисплея: 850 нит