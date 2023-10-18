Владельцы Google Pixel 6 пожаловались на проблемы после установки Android 14

Владельцы смартфонов Google Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a пожаловались на проблемы с использованием телефонов после обновления устройств до операционной системы Android 14. Их комментарии собрал Mydrivers.

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«Многие пользователи сообщили, что после обновления Google Pixel 6 до Android 14 на устройстве появились серьезные ошибки… Они не могли открывать файлы на устройстве, а объем памяти изменился со 128 ГБ до 4 ГБ», — говорится в тексте.

Также владельцы смартфонов рассказали о проблемах при попытках сделать снимок: на телефоне всплывает сообщении, что недостаточно места для хранения.

В Google, пользователям, которые столкнулись с такими трудностями, посоветовали сбросить устройства до заводских настроек. Кроме того у некоторых владельцев истек гарантийный срок и компания отказалась предоставлять гарантийное обслуживание, порекомендовав «купить новый телефон».