Индия будет использовать космос только в мирных целях

"Индийская организация космических исследований" (ISRO) сотрудничает с ведущими космическими агентствами мира", - добавил он.



"Несмотря на то, что США и бывший Советский Союз начали космическое путешествие задолго до нас, а Америка также высадила человека на поверхность Луны в 1969 году, тем не менее, именно наш "Чандраян" принес доказательства наличия воды на поверхности Луны", - отметил госминистр, отмечая успехи национальной космической программы.