Huawei запустила продажи наушников FreeBuds Pro 3 за пределами Китая

Huawei представила свои новейшие наушники FreeBuds Pro 3 на глобальном рынке. Устройство представляет собой премиальную TWS-модель с интересными характеристиками.

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FreeBuds Pro 3 были впервые представлены китайским техногигантом в сентябре на родном рынке. Теперь же девайс доступен для зарубежных покупателей.

Наушники обещают высокое качество звука благодаря системе Hi-Res Dual Driver. Кроме того, устройство поддерживает кодеки L2HC 2.0 и LDAC, что заметно улучшает качество аудио через Bluetooth.

Новинка также оснащена технологией ANC 3.0 для активного шумоподавления и технологией Pure Voice 2.0, которая улучшает качество голосовых и видеозвонков.

Наушники вместе с кейсом способны работать до 31 часа на одной зарядке, а сами по себе — до 6,5 часов.

Среди других особенностей можно отметить защиту от воды и пыли по стандарту IP54, возможность одновременного подключения к нескольким устройствам и совместимость с iOS и Android.