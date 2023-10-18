Nvidia снова выпустит супервидеокарты
Американский разработчик графических процессоров и систем на чипе Nvidia планирует возродить линейку видеокарт Super. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера с ником Hongxing2020.
По его данным, в новую линейку войдут три карты: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Никаких их характеристик он не раскрыл. При этом инсайдер считает, что Nvidia могут представить новинки уже в начале января на выставке CES 2024.
Данную информацию также подтвердил еще один инсайдер, сообщивший, что компания работает над более мощной версией RTX 4080, в названии которой используют логотип Super или Ti. Предполагается, что ядром видеокарты станет графический процессор AD102, ее потребление будет ниже 450 Вт. Касательно памяти ожидается, что она составит 20 Гб и будет обладать 320-битным интерфейсом.