Nvidia снова выпустит супервидеокарты

Американский разработчик графических процессоров и систем на чипе Nvidia планирует возродить линейку видеокарт Super. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера с ником Hongxing2020.

По его данным, в новую линейку войдут три карты: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Никаких их характеристик он не раскрыл. При этом инсайдер считает, что Nvidia могут представить новинки уже в начале января на выставке CES 2024.