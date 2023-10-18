В России представили два новых ридера Onyx Boox с цветными экранами

Китайский бренд ONYX BOOX представил в России два новых ридера с цветными экранами - Note Air 3 C и Tab Ultra C Pro.

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Обе модели поставляются с цветными экранами E Ink Kaleido 3 диагональю 10,3 дюйма с разрешением 2480х1860 точек (1240х930 в цвете). Данный тип матрицы способен отображать 4096 цветов и имеет регулируемую 2-цветную подсветку без мерцания.

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Дисплеи оснащены двойным сенсорным слоем (емкостным и индукционным), что способствует удобной навигации по меню и делает возможным создание рукописных заметок при помощи стилуса.

Оба гаджета выполнены в тонких корпусах из алюминиевого сплава, а их экраны закрыты защитным стеклом ONYX Glass. Есть поддержка беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth, разъем зарядки - USB Type-C с поддержкой OTG и слот для карт памяти microSD. На кнопке включения располагается встроенный сканер отпечатков пальцев.

Различаются новинки следующими техническими характеристиками.

Note Air 3 С имеет 8-ядерный процессор с частотой 2.4 ГГц, 4Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти (UFS 2.2), аккумулятор емкостью 3700мА/ч, 2 динамика и микрофон. Ридер выполнен в металлическом корпусе с широкой боковой панелью слева для удобства удержания одной рукой. На экран нанесена дополнительная текстурированная пленка для имитации работы с бумагой при написании заметок. Также для Note Air 3 C доступен магнитный чехол, при желании трансформируемый в подставку.

Tab Ultra C Pro оснащается 8-ядерным процессором с частотой 2.8 ГГц, 6 Гб "оперативки" и накопителем на 128 Гб (UFS 3.1). Модель обладает классическим для серии Tab Ultra металлическим корпусом, встроенной 16 Мп камерой, одним динамиком, микрофоном и аккумулятором повышенной емкости 4600мА/ч. К модели подойдет как обычный магнитный чехол, так и специальный чехол со встроенными клавиатурой и трекпадом.

Note Air 3 C уже доступна к заказу по цене 69990 рублей, первая поставка ожидается в конце октября 2023 года.