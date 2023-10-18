Microsoft добавила папки в раздел «Рекомендованные» в меню «Пуск». Как это выглядит
В ответ на многочисленные отзывы и жалобы пользователей, Microsoft активно работает над улучшением меню «Пуск» в Windows 11.
Одним из заметных нововведений, обнаруженных в последних Canary-сборках, стало добавление папок в раздел «Рекомендованные» в меню. Данное нововведение нацелено на организацию и уменьшение беспорядка в разделе.
«Пуск» в Windows 11 вызвал множество дискуссий среди пользователей. Несмотря на то, что некоторым всё нравится, большинство предпочитают отключать раздел с рекомендациями.
И вот, в новых версиях Windows 11 Microsoft автоматически начала создавать папки в этом меню с цеью сгруппировать элементы, делая раздел более структурированным.
Помимо изменений в «Пуск», в систему вводят дополнительные опции настройки, включая новый прокручиваемый список в панели «Быстрые настройки», что позволяет пользователям практически мгновенно переключаться между действиями.