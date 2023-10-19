60 лет с полета кошки в космос: как парижская дворняжка улетела с Земли

Шестьдесят лет назад, 18 октября 1963 года, состоялся один из самых примечательных космических полетов в истории. Французская кошка Фелисетт стала первой и единственной представительницей своего вида, побывавшей над Землей. Портал The Guardian поделился историей легендарной «космической кошки».

Маленькая черно-белая дворняжка Фелисетт отправилась в суборбитальный полет на французской ракете в 1964 году. Она поднялась на высоту 154 километров над Землей, где прежде не бывала ни одна другая кошка — и не побывала до сих пор.

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В 1960-х ведущие державы мира активно занимались экспериментами в области космонавтики. На примере собак и обезьян ученые выясняли, насколько опасным для людей может быть открытый космос, и может ли человек вообще пережить космический полет. США предпочитали подопытных обезьян, СССР — собак. Но Франция поступила иначе.

Сотрудники французского космического агентства Cerma подобрали на улице 14 бездомных кошек, которым предстояло стать космонавтами. Им специально не давали имен, чтобы ученые не привязались к животным. Кошка, которой выпала честь отправиться в космос, была известна просто как C341. Но сразу после того, как СМИ объявили о будущем полете, французская пресса решила дать кошке-первопроходцу имя. Сначала журналисты остановились на Феликсе, в честь одноименного мультяшного кота, но потом оказалось, что космонавтом будет кошечка. И так Феликс превратился в Фелисетт.

Франция добавила еще один пункт в длинный список животных, которые побывали в космосе. Собаки, обезьяны, черепахи, тысячи морских медуз, два садовых паука — и теперь кошка. Для ученых того времени испытания на животных были единственным способом проверить, опасно ли космическое путешествие для человека. Именно эти опыты проложили путь для освоения космоса, пусть их и нельзя назвать на сто процентов гуманными.

Многие обезьяны, запущенные в космос в рамках американских космических испытаний, погибли от удушения или отказа парашюта пилотируемой капсулы. Легендарная собака Лайка, отправившаяся на орбиту в 1957 году, погибла от перегрева на четвертом обороте вокруг планеты.

Но Фелисетт повезло. Она пережила суборбитальный полет и вернулась на Землю. К сожалению, кошка-первопроходец недолго прожила по возвращению домой. Французские ученые хотели выяснить, какой эффект на ее физиологию оказало пребывание на большой высоте — и тогда самым верным способом изучения было препарирование. Фелисетт усыпили во имя науки, но позднее специалисты признали, что смерть кошки не помогла им узнать ничего нового.