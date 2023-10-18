Созданы умные каппы для обнаружения сотрясения мозга спортсменов

Искусственный интеллект (ИИ) теперь используется для борьбы с черепно-мозговыми травмами в спорте, в частности в НФЛ и регби. В регбийном союзе, так, внедрена умная каппа, которая немедленно сигнализирует о сильных ударах, что способствует своевременной оценке травмы головы во время игры

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В НФЛ искусственный интеллект используется для автоматической идентификации ударов головой во время игр, позволяя в режиме реального времени анализировать удары, на оценку которых раньше уходило по 12 часов на игру.

Это не только помогает снизить количество ударов головой, но и стимулирует инновации в области защитного снаряжения. Игроки с высокой статистикой ударов могут получить инструктаж по улучшению техники, а некоторые из них носят шлемы, предназначенные для конкретной позиции, с дополнительными накладками в зонах, подверженных ударам. Следующим шагом станет оснащение шлемов датчиками для оценки силы захвата и использование биомаркеров, таких как слюна и кровь, для определения времени, когда травмированные игроки могут безопасно вернуться в игру.