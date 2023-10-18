Швейцарские ученые рассказали об опасности чат-ботов

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха отметили, что люди делятся с ботами большими объемами информации, даже не представляя, что это может быть небезопасно. Если человек сообщает чат-боту, что он сел на утренний трамвай, то искусственный интеллект может сделать вывод, что пользователь, скорее всего, живет в Европе, где трамваи распространены.