Швейцарские ученые рассказали об опасности чат-ботов
Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха сообщили, что чат-боты могут раскрывать личную информацию пользователей.
Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха отметили, что люди делятся с ботами большими объемами информации, даже не представляя, что это может быть небезопасно. Если человек сообщает чат-боту, что он сел на утренний трамвай, то искусственный интеллект может сделать вывод, что пользователь, скорее всего, живет в Европе, где трамваи распространены.
Профессор информатики Мартин Вечев и его коллеги рассказали, что чат-боты могут собирать и анализировать данные пользователя, изучая безобидные диалоги. Они могут узнать расу, местоположение, род занятий пользователя и многое другое. Эту информацию можно использовать в качестве таргетированной рекламы или для мошенничества. Об этом пишет Wired.