В Египте вскрыли уникальные жреческие погребения

Археологам удалось обнаружить на территории некрополя Туна эль-Гебель в Среднем Египте нетронутые погребения эпохи Нового царства и Позднего периода. Их нашли в районе Эль-Гурейфа, сообщает издание Ahram Online.

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Также о находках рассказало в своем пресс-релизе Министерство туризма и древностей Египта.

Специалисты нашли расписные антропоморфные саркофаги с сохранившимися мумиями, тысячи фигурок ушебти, амулетов и других предметов погребального инвентаря, а также папирус длиной около 15 метров с текстом «Книги мертвых».

Подчеркивается, что ученые обнаружили высеченные в скальном грунте могилы, многие из которых сохранились неповрежденными и содержали мумии и погребальную утварь.

Погребения Позднего периода оказались также богаты предметами погребальной утвари. В частности, статуэтки синкретического божества Птаха-Сокара-Осириса, два деревянных ящика с канопами и множество ушебти обнаружили в могиле женщины Тади-Исет, дочери жреца Тота по имени Иретхор.