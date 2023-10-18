Названо перспективное место для поисков внеземной жизни в Солнечной системе

«Хотя происхождение органики остается плохо изученным, теперь у нас есть убедительные доказательства того, что она образовалась на Церере и, возможно, при наличии воды. Существует вероятность того, что внутри Цереры может быть найден большой внутренний резервуар органических молекул», — отметил соавтор исследования, астрофизик Хуан Ризос.