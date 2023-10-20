Xiaomi переведет на прошивку HyperOS более 100 устройств

Компания хочет создать единую экосреду своих гаджетов.

Накануне Xiaomi анонсировала новую операционную систему, ориентированную на экосистему устройств и услуг компании. Система, получившая название HyperOS, разрабатывается на базе Android и планируется интегрировать более глубоко с продуктами и устройствами Xiaomi.

HyperOS представляет собой универсальную операционную систему, которая должна объединить устройства Xiaomi в единую среду, будь то смартфоны, автомобили или умные дома. Она обещает улучшенное взаимодействие и совместимость между различными устройствами в экосистеме Xiaomi.

Как указывает портал Gizmochina, на HyperOS перейдет всего 123 устройства компании, включая Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 12S Ultra, Poco F5 Pro, Redmi K40 и многие другие.