Intel Core i9-14900K поставил мировой рекорд разгона с частотой 9,1 ГГц

Флагманский процессор Intel 14-го поколения Core i9-14900K установил новый мировой рекорд, достигнув ошеломляющей частоты 9,1 ГГц. Этот замечательный результат был достигнут оверклокером Elmor, который разогнал Core i9-14900K до новых высот.

В прошлом году процессоры Intel Core i9-13900K и Core i9-13900KS уже преодолели барьер тактовых частот 8 и 9 ГГц, установив новые рубежи в мире оверклокинга. В этом году Core i9-14900K делает еще один шаг вперед, достигая частоты 9,1 ГГц в паре с материнской платой ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore, которая была специально настроена.

Во время рекордного разгона Core i9-14900K работал только с 8 P-ядрами и отключенной гиперпоточностью, при этом охлаждался жидким гелием для поддержания температуры ниже -200°C.

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