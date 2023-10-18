Соцсеть X потребовала указывать источники на фоне войны Израиля и ХАМАСа

Стремясь бороться с распространением дезинформации на своей платформе, компания X вносит существенные изменения в свой инструмент проверки фактов с помощью сообщества. Теперь добровольцы будут обязаны указывать источники информации в каждой заметке сообщества.

Компания объявила об этом изменении после того, как возникли опасения, что инструментом манипулируют недобросовестные участники, что усугубляет проблему дезинформации, особенно в контексте продолжающейся войны Израиля с ХАМАСом.

X ранее стала объектом пристального внимания в связи с увеличением количества дезинформации и ложных сведений, распространяемых на ее платформе. Исследователи отмечают всплеск дезинформации после недавних событий в Израиле. Проблеме способствовали платная верификация, изменение алгоритма в пользу платных подписчиков и удаление групп безопасности.