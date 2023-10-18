В некоторых моделях Apple Watch началась проблема с мерцанием дисплеев

На форумах MacRumors, Reddit и на веб-сайте сообщества поддержки Apple появились жалобы пользователей на мерцание дисплея у некоторых моделей Apple Watch. Мерцание происходит из-за изменения его яркости при активации режима Always On. Известно, что компания изучает этот дефект.

Отметим, с таким дефектом столкнулись владельцы смарт-часов Apple под управлением всех версий watchOS 10, включая последнюю watchOS 10.0.2. В записке не указано, о каких именно моделях Apple Watch идёт речь. По данным MacRumors, наиболее распространена проблема у Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, вышедших в прошлом месяце.

Apple предупредила поставщиков услуг, что ремонтировать их не надо, достаточно будет установить на гаджет обновление.

То есть Apple в конечном итоге может устранить проблему с помощью обновления watchOS. Решить проблему до выхода нового обновления можно, отключив режим Always On, пишет 3dnews.ru.