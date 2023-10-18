Король Чосона Эндрю Ли «переосмыслил» концепцию государства, создав цифровую нацию без территориальных границ. Эта новаторская идея была признана Антигуа и Барбудой, которая заключила с Чосоном договор о поддержке различных инициатив в области развития, включая образование и экономические инвестиции.

© Ferra.ru

Чосон - децентрализованный и нетрадиционный проект, претендующий на роль нетерриториального государства-преемника Корейской империи XIV-XIX веков. Представители Чосона подчеркивают уникальность своей конструкции и модели управления государством, утверждая, что оно является безопасной гаванью для криптовалютной деятельности. В Чосоне криптовалюты признаны законным платежным средством, что позволяет использовать их для повседневных транзакций, инвестиций и трансграничных платежей.