Ученые установили причину массовой гибели серых китов

Исследователи установили причину массовой гибели серых китов. Тела выбросившихся на сушу морских гигантов начали находить на тихоокеанском побережье с 2019 года.

Наблюдения показали, что популяция китов сократилась с пиковых 27 тысяч особей в 2016 году до примерно 14 300 в 2023. Такие экстремальные колебания численности крайне нетипичны для крупных видов с большой продолжительностью жизни, и ученые в течение нескольких лет не могли понять, почему так происходит.

Новое исследование, проведенное командой Института морских млекопитающих Университета штата Орегон, показало – гибель китов связана с изменением ледяного покрова Арктики и доступностью пищевых ресурсов.

Серые киты, обитающие в восточной части Северного Тихого океана – одна из немногих популяций, сумевших восстановиться до уровня, наблюдавшегося до начала китобойного промысла. Млекопитающие ежегодно мигрируют на 19 тысяч км вдоль Тихоокеанского побережья. Зимой они держатся в теплых водах Нижней Калифорнии, а летом отправляются в Арктику, чтобы покормиться.

Изменения морского льда в Арктике, связанные с глобальным потеплением, оказались смертельно опасны для китов. Основной их пищей являются амфиподы – глубоководные ракообразные. Те, в свою очередь, питаются морскими водорослями, произрастающими под морским льдом.

Сокращение льда влечет за собой снижение количества водорослей, и, как следствие, уменьшение числа амфипод. В плохие годы киты не могут найти достаточно добычи, и начинается вымирание популяции.

Серые киты уже переживали сокращение численности в 1999 и 2019 годах, но после этого популяция быстро восстанавливалась. Нынешнее вымирание длится дольше, и пока неизвестно, как оно отразится на состоянии популяции, сообщает Business Insider.