Nvidia рассказала об ИИ-ускорителях, которые нельзя ввозить в Китай

Nvidia рассказала, что новые экспортные ограничения США не позволят продавать два высокотехнологичных ИИ-чипа, предназначенных для китайского рынка, а также один игровой премиум уровня. Цель ограничений - не допустить приобретения Китаем передовых американских технологий, которые могут «усилить его военный потенциал». Ограничения на экспорт коснутся и устройств конкурирующих компаний, таких как AMD и Intel.

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Nvidia заявила, что два ее модифицированных ИИ-ускорителя - A800 и H800, созданные в соответствии с прежними правилами экспорта на китайский рынок, - будут заблокированы для продажи в соответствии с новыми правилами. Кроме того, под ограничения попадут один из игровых чипов компании премиум-класса и L40S, анонсированный в августе.

Ожидается, что ограничения коснутся и устройств, разрабатываемых Intel и AMD для конкуренции с предложениями Nvidia.