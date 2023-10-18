Замена оболочки Xiaomi MIUI: новейшую HyperOS показали на скриншотах

Xiaomi ранее раскрыла свои планы по замене MIUI, оболочки Android, используемой на протяжении последних десяти лет, на новую под названием HyperOS. Эта замена коснется как смартфонов, так и других устройств Xiaomi, а целью HyperOS является создание комплексной экосистемы для людей, автомобилей и семей. Так, в Сети всплыли скриншоты будущей ОС.

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Хотя компания Xiaomi утверждает, что HyperOS будет «не иметь никакого сходства» с MIUI, она не представила подробного обзора пользовательского интерфейса. Зато с этим справились инсайдеры.

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

HyperOS впервые появится на устройствах серии Xiaomi 14, и ожидается, что постепенно она заменит MIUI на существующих устройствах. Хотя HyperOS основана на Android, Xiaomi подчеркивает, что она разработана на основе интеграции усовершенствованной Android и собственной системы Vela. Кроме того, в ней полностью переработана базовая архитектура.

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks

EqualLeaks