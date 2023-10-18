Nvidia и Foxconn создадут совместные центры обработки данных

Американская технологическая компания Nvidia и тайваньская Foxconn объединяют усилия для создания совместных центров обработки данных. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), которая отмечает, что подобное заявление компаний последовало после расширения США экспортных ограничений в отношении продажи микросхем в Китай.

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Согласно информации партнеров, в этих крупных центрах Foxconn с помощью новейших чипов и программного обеспечения Nvidia станет "обучать автономные транспортные средства, робототехнические платформы и большие языковые модели". Тем самым Foxconn, наиболее известная в качестве производителя iPhone, пытается диверсифицировать источники доходов - от производства электроники до создания вычислительной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, меры министерства торговли США предполагают существенное ограничение экспорта в КНР микросхем и оборудования в области искусственного интеллекта (ИИ). Представители Минторга добавили, что данные меры были приняты для того, что чтобы помешать Пекину получить передовые американские технологии для укрепления вооруженных сил. Вводимые правила ограничивают поставки более широкого спектра современных микросхем и средств их производства в большее число стран, включая Иран и Россию.