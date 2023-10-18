Пользователи Google Pixel 6 пожаловались на Android 14

После выхода 4 октября Android 14 некоторые пользователи Pixel 6 сообщили о возникновении необычных проблем. Одна из наиболее критичных ошибок, затронувшая многих пользователей, связана с потерей доступа к внутреннему хранилищу.

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Кроме того, пользователи столкнулись с такими необычными проблемами, как повторяющиеся сбои в работе пользовательского интерфейса. По сообщениям, эти проблемы чаще всего возникают на устройствах с несколькими учетными записями пользователей.

В первых жалобах указывалось на такие проблемы, как ошибки «хранилище переполнено» после перезагрузки устройства с обновлением до Android 14. Другие пользователи отмечали полную потерю доступа к внутреннему хранилищу.