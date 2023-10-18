Ученые создали подробный «атлас» мозга приматов, на котором указано, где расположены 3300 типов клеток, и какие они выполняют функции.

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Как сообщает Science, нейробиологи выяснили как работают нейроны и ненейронные клетки, такие как глия, а также установили их точное количество. По оценкам специалистов, в человеческом мозге примерно 86 млрд нейронов и почти 84 млрд ненейронных клеток.

Кроме того, в ходе исследования нейробиологи применили катализацию всей РНК в нейронных клетках и изучили химические мети, расположенные поверх ДНК и контролирующие активность генов.

После этого ими был создан «атлас», содержащий информацию о мозге. Подобным образом они также составили карты мозга мышей, шимпанзе и горилл.

В результате выяснилось, что клетки, встречающие у людей, есть в мозгу у шимпанзе и горилл. Но их генная активность заметно отличается.

«На самом деле именно связи – то, как эти клетки общаются друг с другом – отличают нас от шимпанзе», – пояснили нейробиологи.