"Яндекс" представил нейросеть YandexART для создания изображений

"Яндекс" представил нейросеть YandexART, которой известен российский культурный код, она может создавать изображения и анимации в ответ на запросы пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе IТ-компании.

Нейросеть "знает" известные места и города России, выдающихся личностей разных эпох и персонажей мультфильмов и сказок. Она уже интегрирована в приложение нейросети "Шедеврум".

"По сравнению с предыдущим поколением диффузионной модели, которая использовалась в "Шедевруме", YandexART создает более реалистичную и детализированную графику. По итогам внутренней оценки асессоров ее <...> результаты лучше в 60% случаев", - добавили в "Яндексе".