Ученые усомнились в выполнении целей Парижского соглашения

Российские ученые проанализировали нормативно-правовое регулирование эмиссии парниковых газов в странах, ответственных за основную долю выбросов этих газов на планете. Исследователи пришли к выводу, что существующие в большинстве государств юридические нормы не позволят миру достичь целей Парижского соглашения и удержать потепление в пределах 1,5–2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Результаты работы представлены на конференции «Климат-2023».

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Борьба с изменением климата невозможна без совместных усилий всех государств на планете. Политики, пользуясь, в частности, механизмами, предоставляемыми Организацией Объединенных Наций, регулярно пытаются наладить диалог по проблеме глобального потепления и согласовать действия разных стран. Одним из важнейших достижений в этой области стало подписание в 2015 году Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой еще в 1992 году. На данный момент Соглашение подписали 193 страны и Евросоюз.

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Парижское соглашение призвано удержать глобальное потепление в пределах 1,5–2 °C до конца столетия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Государства, подписавшие документ, обязались сократить выбросы парниковых газов и внедрить различные механизмы адаптации к климатическим изменениям. Развитые страны при этом должны помогать развивающимся, для которых переход на экологически чистую и безуглеродную экономику затруднен. Однако сегодня большинство специалистов сомневается, что цели Парижского соглашения могут быть выполнены.

Российские ученые из Института природно-технических систем РАН проанализировали правовое регулирование выбросов парниковых газов в странах, на которые приходится 75% общей эмиссии. Они также изучили опубликованные данные по выбросам парниковых газов начиная с 1990 года.

Проанализировав доступные данные, специалисты пришли к выводу, что существующее нормативно-правовое климатическое регулирование в большинстве стран, ответственных за основную долю выбросов, делает достижение целей Парижского соглашения практически невозможным. Если в ближайшие несколько лет все ведущие государства-эмитенты не примут юридически обязывающие политико-правовые акты, направленные на достижение целей договора, то к концу столетия средняя температура на земном шаре существенно превысит 2 °C.

По словам ученых, даже если страны-участницы реализуют большинство декларативных заявлений, то температура повысится минимум на 2,1–3,5 °C к концу столетия.