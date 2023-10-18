Ученые восстановили череп жившей 12 млн лет назад человекообразной обезьяны

Международная группа исследователей создала виртуальный череп пиеролапитека. Ученые выяснили, что он имеет сходства по форме и размеру лица с другими окаменелыми и живыми видами человекообразных обезьян. Оказалось, что пиеролапитек — один из самых ранних представителей семейства. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

© David Alba (left), Salvador Moyà-Solà

Пиеролапитек (Pierolapithecus catalaunicus) — это вид европейских человекообразных обезьян (гоминид), живший в Испании около 12 миллионов лет назад. Впервые ученые описали его в 2004 году. Останки пиеролапитека состоят из черепа и частичного скелета, а это редкость для археологии — обычно окаменелостей намного меньше. Поэтому этот вид испанских гоминид может помочь в понимании эволюции всех человекообразных обезьян.

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Предыдущие исследования по пиеролапитекам объяснили, что до появления прямохождения эти обезьяны выработали особые приспособления, позволяющие свисать с ветвей деревьев и передвигаться среди них. Однако ученые так и не смогли установить, какое место занимает пиеролапитек в эволюции человекообразных обезьян.

«Одна из постоянных проблем в исследованиях эволюции обезьян и человека заключается в том, что летопись окаменелостей фрагментарна, и многие образцы сохранились не полностью или искажены», — рассказала Эшли Хаммонд, соавтор исследования из Американского музея естественной истории.

Чтобы восстановить поврежденный череп обезьяны, ученые использовали компьютерную томографию. Они виртуально реконструировали голову и сравнили ее с черепами других видов приматов. Оказалось, что у пиеролапитека есть сходства по форме и размеру лица с окаменелыми и живыми обезьянами. Однако этот вид гоминид имеет те черты лица, которых нет у других, более поздних видов.