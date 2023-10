Ученые восстановили череп жившей 12 млн лет назад человекообразной обезьяны

Международная группа исследователей создала виртуальный череп пиеролапитека. Ученые выяснили, что он имеет сходства по форме и размеру лица с другими окаменелыми и живыми видами человекообразных обезьян. Оказалось, что пиеролапитек — один из самых ранних представителей семейства. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.