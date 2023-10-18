Тадж-Махал решили освободить от незаконных построек

Археологическая служба Индии (ASI), отвечающая за сохранность мавзолея Тадж-Махал в городе Агра (штат Уттар-Прадеш), пытается освободить этот объект всемирного значения от вплотную подступивших к нему незаконных построек. Однако эти усилия пока остаются безрезультатными, сообщает газета The Times of India .

"Несмотря на многочисленные требования ASI об их сносе, власти Агры ничего не предпринимают для защиты мавзолея от незаконного строительства практически у его древних стен. Между тем у Археологической службы нет иного средства защиты охраняемых памятников кроме обращений за помощью к местным властям, но в случае с Тадж-Махалом они не приносят никакого результата", - цитирует издание главу ASI Раджа Кумара Пателя.

По его словам, в течение 2015-2022 годов в радиусе 100-300 м от заповедной территории Тадж-Махала появились 248 новых незаконных построек, некоторые из которых подобрались к ней на расстояние до 50 м. При этом закон об охране исторических памятников категорически запрещает "строительный бум" в 200 м от таких объектов. В 1996 году Верховный суд Индии постановил создать специальный орган по защите мавзолея. Но его деятельность отнюдь не стала препятствием для продолжающегося наступления на святыню лавочек по продаже сувениров, прочих торговых точек и предприятий общепита.