Названы 5 лучших песен для проверки аудиогаджетов перед покупкой

Перед покупкой наушников и динамиков целесообразно оценить звуковой диапазон оборудования. Портал Slashgear.com перечислил треки, которые стоит включить для проверки общего качества звука.

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Первая песня в данном списке – Elevate в исполнении St. Lucia. Песня начинается с энергичной смеси клавишных, ударных и гитарных эффектов разного уровня. Она охватывает высокие, средние и низкие частоты.

Также в список поместили Teardrop группы Massive Attack. В песне много тихих и громких частей, которые соответствуют требованиям к тестированию аудиооборудования.

Также наушники и динамики можно проверить с помощью композиции Theme From Jurassic Park известного американского композитора и дирижера Джона Уильямса.

Среди других рекомендуемых песен – Bohemian Rhapsody группы Queen и Dreams британской рок-группы Fleetwood Mac.