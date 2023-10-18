Названы 5 лучших песен для проверки аудиогаджетов перед покупкой
Перед покупкой наушников и динамиков целесообразно оценить звуковой диапазон оборудования. Портал Slashgear.com перечислил треки, которые стоит включить для проверки общего качества звука.
Первая песня в данном списке – Elevate в исполнении St. Lucia. Песня начинается с энергичной смеси клавишных, ударных и гитарных эффектов разного уровня. Она охватывает высокие, средние и низкие частоты.
Также в список поместили Teardrop группы Massive Attack. В песне много тихих и громких частей, которые соответствуют требованиям к тестированию аудиооборудования.
Также наушники и динамики можно проверить с помощью композиции Theme From Jurassic Park известного американского композитора и дирижера Джона Уильямса.
Среди других рекомендуемых песен – Bohemian Rhapsody группы Queen и Dreams британской рок-группы Fleetwood Mac.
Ранее сообщалось, что в России со вторника стартовали продажи новых беспроводных наушников Honor Choice Earbuds X5 Pro. Гарнитура уже доступна для покупки в российских интернет-магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», «МегаФон» и на OZON.