К Земле мчится комета размером с три Эвереста. Чем это грозит?

Комета, размер которой в три раза превышает размер горы Эверест, взорвалась в космосе и теперь мчится к Земле. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на астрономов.

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Комета, получившая название 12P/Pons-Brooks, представляет собой так называемую криовулканическую или холодную вулканическую комету. Она состоит изо льда, пыли и газов и имеет твёрдое ядро диаметром 30 километров.

Космический камень размером примерно со знаменитую комету Галлея последний раз был виден невооружённым глазом в 1954 году. В следующий раз 12P/Pons-Brooks достигнет ближайшей точки к нашей планете 21 апреля 2024 года, но её можно будет видеть невооружённым глазом в мае и июне. Ярче всего она будет на ночном небе 2 июня 2024 года.