Стали известны мировые расходы на генеративный ИИ

В 2023 году расходы в этой сфере составят $16 млрд, а в ближайшие пять лет будут расти среднегодовыми темпами в 73,3% - более чем в два раза быстрее, чем расходы на ИИ в целом, и почти в 13 раз быстрее затрат на ИТ-сферу, отмечают аналитики IDC.