Началось извержение вулкана Безымянный

Ученые предупредили, что за последние сутки на Камчатке усилилась активность вулкана Безымянный. Об этом сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии РАН.

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Вулканологи заявили, что происходит пароксизмальное, то есть, внезапное и сильное извержение вулкана, до этого долгое время пребывавшего в спокойном состоянии.

По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 18 октября пепловое облако Безымянного поднялось до 10-11 километров над уровнем моря. Облако размером 36х36 километров перемещается на северо-северо-восток от вулкана.

Вулкан Безымянный получил красный код опасности для авиации, сообщает РИА Новости.

Ранее ученые рассказали РИА Новости, что не исключают пепловые выбросы из кратера Безымянного на высоту до 10-15 километров над уровнем моря в ближайшие дни. Высота самого вулкана составляет 2882 метра.