Поиск песен по «напеву» и выравнивание звука: в YouTube добавили новые функции

После крупного переосмысления UI в прошлом году, YouTube анонсировал запуск «трёх десятков новых функций и обновлений дизайна», таких как вкладка «Вы» и «стабильная громкость», которые будут внедряться «в ближайшие недели».

Одним из ключевых нововведений стала функция «Стабильная громкость» в мобильном приложении, которая уменьшает резкие отличия в громкости внутри видео.

Кроме того, YouTube представил улучшенные превью для предварительного просмотра и возможность быстрой отмены перемотки.

Однако наиболее интересной функцией стало введение возможности поиска песен, путём напевания, насвистывания или воспроизведения отрывка.