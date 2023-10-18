ChatGPT справился лучше врачей с диагностикой и лечением депрессии

Учёные обнаружили, что ИИ может значительно улучшить диагностику и лечение депрессии, превосходя даже профессиональных врачей в некоторых аспектах.

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Основное преимущество компьютерных систем заключается в исключении человеческого фактора, такого как предвзятость по половому или социальному признаку.

В ходе исследования были созданы гипотетические ситуации, в которых учитывались различные характеристики пациентов. ChatGPT версий 3.5 и 4 успешно справлялись с задачей предложения оптимального лечения.

Например, при лёгкой депрессии, искусственный интеллект направлял пациентов на психотерапию в 95% случаев, в то время как только 4% врачей делали такое же предложение.