Ученые из Кембриджа смоделировали квантовое путешествие во времени

Ученые заявили, что им удалось смоделировать квантовые путешествия во времени. Серию экспериментов провели ученые из Кембриджского университета. По их заявлению, успешным оказался каждый четвертый эксперимент.

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В своих экспериментах они основывались на убеждении, что в случае, когда две частицы расположены так близко друг к другу, что способны взаимодействовать, даже при разделении они останутся связанными друг с другом, сообщает журнал Physical Review Letters.

Чтобы проверить это, ученые связывали две частицы, после чего одну из них использовали для изменения прошедшего состояния другой частицы. Эксперименты показали, что вероятность успешного изменения прошлого составила всего 25%.