Google ускорила зарядку Pixel 8 и 8 Pro простым обновлением прошивки

Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro получили ускоренную зарядку благодаря обыкновенному обновлению алгоритмов.

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Несмотря на то, что устройство линейки Pixel ранее не выделялись своими высокими скоростями зарядки, новые тесты показали значительное улучшение в этом плане.

Так, Pixel 8 теперь заряжается до 100% всего за 77 минут, в то время как у Pixel 8 Pro этот процесс занимает 79 минут. В обоих случаях это существенное улучшение в сравнении с предыдущими моделями.

Всё дело в том, что, например, в Pixel 6 зарядка достигала пика в первой половине зарядного цикла, после чего скорость резко снижалась. Теперь же, благодаря обновлению, Pixel 8 и 8 Pro сохраняют высокую скорость зарядки дольше.