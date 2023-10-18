Способность ChatGPT ставить медицинские диагнозы оценили

Группа ученых из США и Японии оценила способность чат-бота ChatGPT ставить медицинские диагнозы. Исследование было опубликовано в Journal of Medical Internet Research.

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Перед специалистами стояла задача проверить, можно ли использовать современные чат-боты в медицинскиж целях — в частности, при постановке диагноза. Ученые загрузили в систему симптомы пяти популярных ортопедических заболеваний и попросили ChatGPT на основе этих данных поставить диагноз и дать рекомендации.

В течение пяти дней каждый из ученых задавал ChatGPT повторяющиеся вопросы. Специалисты отметили, что чат-бот был довольно точен в определении диагноза, но не для всех заболеваний. В целом авторы отметили, что искусственный интеллект (ИИ) оказался плохим инструментом для этих целей.

Так, ChatGPT ставил диагноз синдрома запястного канала с точностью 100 процентов. Однако в случае шейной миелопатии точность чат-бота составила лишь 4 процента. Также ИИ был непоследователен в ответах и давал неточные рекомендации относительно госпитализации пациентов. При этом почти в 80 процентах случаев ChatGPT рекомендовал пациентам обратиться к врачу.

«Учитывая риск ошибки и потенциальный вред от неправильного диагноза, важно, чтобы любой диагностический инструмент четко предупреждал пациентов о необходимости обратиться за экспертным медицинским заключением для подтверждения заболевания», — отметил старший автор исследования Кодзи Фудзита.