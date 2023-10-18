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Соцсеть X будет взимать $1 в год с новых пользователей для доступа к основным функциям

Соцсеть X (ранее Twitter) начнет взимать плату в $1 в год с новых пользователей для возможности использования основных функций платформы. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на собственный источник.

Соцсеть X будет взимать плату с новых пользователей
© ТАСС

По его информации, после внесения оплаты пользователи смогут оставлять записи, отвечать на посты и цитировать их, делать репосты, ставить лайки, добавлять записи в закладки и создавать списки.

19 сентября владелец социальной сети Илон Маск заявил, что компания будет взимать с пользователей сети "небольшую сумму ежемесячно" для борьбы "с армией ботов".

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию учетных записей в рамках Twitter Blue. Позднее продажа подписки была приостановлена из-за роста числа ложных аккаунтов, однако уже в декабре возобновилась. В апреле администрация платформы начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку. Ее стоимость в США для компьютерной версии составляет $8, а для мобильных - $11 в месяц.