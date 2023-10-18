Соцсеть X будет взимать плату с новых пользователей

Соцсеть X (ранее Twitter) начнет взимать плату в $1 в год с новых пользователей для возможности использования основных функций платформы. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на собственный источник.

По его информации, после внесения оплаты пользователи смогут оставлять записи, отвечать на посты и цитировать их, делать репосты, ставить лайки, добавлять записи в закладки и создавать списки.

19 сентября владелец социальной сети Илон Маск заявил, что компания будет взимать с пользователей сети "небольшую сумму ежемесячно" для борьбы "с армией ботов".