Популяция антарктических морских котиков сокращается из-за нехватки пищи

Ученые подсчитали морских котиков, обитающих на Птичьем Острове в Южной Георгии. Оказалось, что их популяция ежегодно сокращается на 7%. Это связано с питанием тюленей — криля, который они едят, стало меньше. Биологам еще предстоит выяснить, к чему приведут эти изменения в питании и популяции морских котиков. Исследование опубликовано в журнале Global Change Biology.

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В XVIII и XIX веках человек повсеместно истреблял морских котиков из-за их ценной шкуры. К началу XX века тюленей осталось слишком мало, поэтому власти усилили их охрану. Защита со стороны человека, обилие пищи и быстрое размножение привели к тому, что популяция морских котиков восстановилась гораздо быстрее, чем другие, например горбатые киты. Уже к 2000 году на островах Южной Георгии обитало от 4,5 до 6,2 миллионов тюленей.

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Британские ученые решили пересчитать количество морских котиков в этом регионе. С 2007 по 2009 гг. они провели несколько недельных вертолетных исследований Южной Георгии. Оказалось, что прежняя оценка в 4,5–6,2 миллионов была завышена. Новые подсчеты показали, что популяция тюленей достигла своего пика в 2009 году и составляла всего 3,5 миллиона особей. С тех пор цифры ежегодно снижались на 7%: например, на Птичьем острове численность морских котиков снизилась до уровня 1970-ых годов.

Исследователи решили выяснить, что повлияло на резкое сокращение популяции. В качестве одной из причин они назвали быстрое повышение температуры моря. Оно ведет к тому, что в море становится меньше криля – мелких морских ракообразных, похожих на креветки.

«Криль может составлять до 80% или более рациона морских котиков в Южной Георгии. Поэтому, когда условия окружающей среды удаляют криля из их непосредственных районов добывания пищи, морские котики испытывают катастрофическое снижение количества производимых детенышей и выживаемости особей», — рассказал Жауме Форкада, ведущий автор исследования из Британской Антарктической службы.

Чувствительность тюленей к наличию криля и постепенное сокращение их популяции делает морских котиков индикатором состояния экосистем вокруг Птичьего острова. По состоянию тюленей океанологи могут делать выводы и по остальным видам, обитающих в Южной Георгии.