Израиль решил использовать спутники Илона Маска для операции в секторе Газа

Израиль обсуждает с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX возможность использования системы спутниковой связи Starlink для укрепления услуг связи в военное время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в израильском министерстве связи.

«Израиль ведет переговоры с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX об использовании Starlink для усиления связи в военное время в преддверии ожидаемой наземной операции в секторе Газа», — говорится в тексте.

Собеседник агентства отметил, что данная спутниковая сеть будет выполнять резервную роль, страна планирует прибегнуть к ее услугам только в случае вывода из строя остальных систем. Таким образом, по его словам, эту договоренность со SpaceX рассматривают в Израиле в качестве гаранта бесперебойного доступа в интернет в приграничных населенных пунктах.