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Израиль ведет переговоры со SpaceX об использовании Starlink

Израиль обсуждает с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX возможность использования системы спутниковой связи Starlink для укрепления услуг связи в военное время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в израильском министерстве связи.

Израиль решил использовать спутники Илона Маска для операции в секторе Газа
© globallookpress.com

«Израиль ведет переговоры с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX об использовании Starlink для усиления связи в военное время в преддверии ожидаемой наземной операции в секторе Газа», — говорится в тексте.

Собеседник агентства отметил, что данная спутниковая сеть будет выполнять резервную роль, страна планирует прибегнуть к ее услугам только в случае вывода из строя остальных систем. Таким образом, по его словам, эту договоренность со SpaceX рассматривают в Израиле в качестве гаранта бесперебойного доступа в интернет в приграничных населенных пунктах.

При этом источник Bloomberg указал, что Израиль планирует отключить интернет и телефонную связь в секторе Газа.

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