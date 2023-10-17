Зонд "Психея" отправился за золотом и платиной
NASA запустило зонд "Психея" к астероиду, который имеет такое же название. Хотя он открыт еще в 1853 году, но стал знаменит после того, как телескоп "Хаббл" выяснил, что астероид буквально напичкан целым букетом металлов. И не только железом и никелем, но и редкими, в частности, золотом, платиной, кобальтом, иридием, рением. Причем в таких количествах, что, по самым приблизительным оценкам, их цена составляет около 10 квадриллионов долларов. Это больше, чем вся нынешняя мировая экономика.
Увы, это несметное богатство находится от Земли в 370 миллионах километров, так что, как говорится, видит око, да зуб неймет. Но "покопаться" в его уникальных недрах, понять, как они сформировались, науке очень любопытно. Отметим, что зонд "Психея" не будет садиться и собирать образцы. Он изучит астероид с орбиты с помощью специальных приборов, в частности, нескольких спектрометров.
Впрочем, главный интерес этой миссии все же в другом. Дело в том, что Психея - не просто астероид. Скорее всего, это ядро так и не родившейся планеты. Их возникновение - один из самых загадочных этапов в истории Солнечной системы. Вопросов и гипотез здесь больше, чем точного знания. Например, сколько продолжалось формирование Земли? Оценки разнятся от считаных миллионов лет до сотен миллионов. Новая миссия даст ученым первый шанс буквально увидеть планетарное ядро, чтобы лучше понять, как образовались Земля и ее соседи по Солнечной системе. Чтобы добраться до астероида, аппарату придется выполнить несколько сложнейших маневров. В мае 2026 года он сблизится с Марсом и получит от него гравитационный толчок, который изменит его траекторию. В августе 2029 года аппарат достигнет астероида. Впрочем, выйти на его орбиту, а тем более удержаться на ней не так просто. Психея очень мала, напоминает картофелину размерами 280 километров на 230 километров, ее гравитации может не хватить, чтобы стабильно поддерживать устойчивую орбиту зонда. А если все пройдет нормально, то планируется, что "Психея" проработает как минимум до ноября 2032 года.
Психея относится к астероидам М-класса, богатых металлами. Зонды еще никогда не посещали такие космические тела, "Психея" станет первым. На борту три научных прибора.
Мультиспектральная камера будет снимать астероид в видимом свете и инфракрасных лучах. Эти снимки помогут определить рельеф Психеи и минеральный состав поверхности. Нейтронный и гамма-спектрометр определит, из каких химических элементов и в каких пропорциях состоит грунт. Магнитометр будет измерять остаточную намагниченность астероида, что должно стать аргументом его "ядерного" прошлого.