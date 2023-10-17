Зонд "Психея" отправился за золотом и платиной

NASA запустило зонд "Психея" к астероиду, который имеет такое же название. Хотя он открыт еще в 1853 году, но стал знаменит после того, как телескоп "Хаббл" выяснил, что астероид буквально напичкан целым букетом металлов. И не только железом и никелем, но и редкими, в частности, золотом, платиной, кобальтом, иридием, рением. Причем в таких количествах, что, по самым приблизительным оценкам, их цена составляет около 10 квадриллионов долларов. Это больше, чем вся нынешняя мировая экономика.

Впрочем, главный интерес этой миссии все же в другом. Дело в том, что Психея - не просто астероид. Скорее всего, это ядро так и не родившейся планеты. Их возникновение - один из самых загадочных этапов в истории Солнечной системы. Вопросов и гипотез здесь больше, чем точного знания. Например, сколько продолжалось формирование Земли? Оценки разнятся от считаных миллионов лет до сотен миллионов. Новая миссия даст ученым первый шанс буквально увидеть планетарное ядро, чтобы лучше понять, как образовались Земля и ее соседи по Солнечной системе. Чтобы добраться до астероида, аппарату придется выполнить несколько сложнейших маневров. В мае 2026 года он сблизится с Марсом и получит от него гравитационный толчок, который изменит его траекторию. В августе 2029 года аппарат достигнет астероида. Впрочем, выйти на его орбиту, а тем более удержаться на ней не так просто. Психея очень мала, напоминает картофелину размерами 280 километров на 230 километров, ее гравитации может не хватить, чтобы стабильно поддерживать устойчивую орбиту зонда. А если все пройдет нормально, то планируется, что "Психея" проработает как минимум до ноября 2032 года.