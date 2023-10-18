Google Pixel 8 Pro сравнили по качеству камер с iPhone 15 Pro и Samsung S23 Ultra

В выпуске на YouTube-канале TechTablets выяснили, какую модель стоит брать ради хороших фото и видео: Samsung S23 Ultra, iPhone 15 Pro или Google Pixel 8 Pro.

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Первым делом ведущий YouTube-канала TechTablets сравнил Samsung S23 Ultra, iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro по качеству видеосъёмки. Все три устройства могут записывать на фронтальную камеру видео в 4К 30 к/с. При использовании основной камеры для приближения объекта хуже всего стабилизация оказывается у Samsung. В остальных случаях при съёмке как на основной, так и на широкоугольный объектив стабилизация работает хорошо у всех.

Galaxy S23 Ultra - единственный из трёх смартфон, который может записывать видео и в 8К.

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

Селфи-фото лучше всего выходит у S23 Ultra. А вот Pixel делает снимок слишком тёмным и контрастным.

Дневные снимки приятнее всего по цветам получаются на iPhone и Samsung. В то же время Pixel 8 Pro выдаёт чересчур контрастные фото. Однако в макросъёмке он лидирует.

При слабом освещении справляется с фото зачастую лучше остальных Pixel. Хотя иногда более качественные фото делает iPhone 15 Pro.

Вывод