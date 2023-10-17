В США рассказали о подготовке миссии для поиска следов жизни на Европе

Окно для запуска автоматической межпланетной станции (АМС) Europa Clipper, в рамках которой планируется поискать следы жизни на спутнике Юпитера Европе, откроется 10 октября 2024 года. Об этом пишет американское издание ArsTechnica.

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Запустить Europa Clipper планируется до конца октября 2024 года на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy с космодрома во Флориде. Продолжительность полета к спутнику составит 7 лет: 6-тонная АМС, имеющая солнечные батареи размахом 30 метров, должна достигнуть Юпитера в 2030 году. Основная научная программа продлится 109 дней.

Европа давно привлекает внимание ученых всего мира. Почему? Долгое время считалось, что спутник Юпитера покрыт многокилометровым слоем льда. Пока космический аппарат "Галилео", не обнаружил признаки существования над поверхностью Европы… гейзеров. 16 декабря 1997 года "Галилео" подошел к к Европе на рекордно близкое расстояние - 201 км .

А в 2012 году с помощью телескопа "Хаббл" астрономам впервые удалось получить свидетельства того, что вода на Европе может вырываться на поверхность в виде своеобразных "фонтанов". На снимках, сделанных телескопом, было запечатлено необычное светлое пятно в районе южного полюса Европы, которое вытянулось над поверхностью на высоту в 200 км. Научный анализ показал: судя по всему, это гигантский фонтан из капель и паров воды, а ее источник, по-видимому, - подледный океан Европы.

Главная цель проекта Europa Clipper - изучение спутника Юпитера. Как говорят специалисты, сейчас почти никто не сомневается в существовании там подледного океана.

Europa Clipper будет вращаться вокруг Юпитера и проведет несколько близких пролетов мимо Европы.